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Спорт

Футболист заработал удаление на 9-й секунде матча: грубиян едва не снес голову сопернику

12:53 3 апреля 2021
Ботафого Параиба&nbsp;— Трези

Всего девять секунд пробыл на поле футболист бразильского клуба «Ботафого Параиба» Кайо в поединке регионального турнира Кубок Нордесте против «Трези».

Едва начался матч, партнеры длинной передачей со своей половины поля забросили мяч вперед на Кайо, а тот в попытке зацепиться за снаряд, прыгнул двумя ногами в голову сопернику. Выглядело страшно…

Отметим, что «Ботафого Параиба», проведя весь поединок в меньшинстве, в итоге уступил с минимальным счетом — 0:1.

Добавим, что удаление на 9-й секунде — не рекордное в футболе. В историю со знаком минус вошел игрок английского «Кросс Фарм Парк Селтик» Ли Тодд, который увидел перед собой красную карточку спустя две секунды после начала матча воскресной лиги против «Таунтон Ист Рич Уондерерз».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист португальского «Луринханенсе» высморкался в лицо сопернику и заработал удаление.

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