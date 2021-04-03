Промоутер Александр Красюк, представляющий украинского боксера-супертяжеловеса Александра Усика (18 побед, 13 из них — нокаутом), допустил проведение боя нашего соотечественника с британцем Джо Джойсом за титул временного чемпиона WBO в Киеве на НСК «Олимпийский». Правда, для этого должно быть соблюдено ряд условий.

«Идея провести бой с Джойсом в Киеве принадлежит Усику. У него есть желание подраться на «Олимпийском». Просто желание, а не экономическая целесообразность. После того, как он это желание озвучил, мы попытались его в проектном плане переложить в реальность. Если определенные обстоятельства будут иметь место, то такое желание, в принципе, можно удовлетворить.

Чтобы провести бой Усик — Джойс на «Олимпийском», нужно, во-первых, договориться об этом поединке. Если мы не договоримся, в чем я больше уверен, чем в обратном, то нужно выиграть торги. Выиграв торги, мы станем обладателями права на организацию этого поединка. В таком случае у нас будет право выбирать место, дату и страну. Тогда мы сможем организовать поединок, где захотим.

Если экономически целесообразно будет организовать поединок на «Олимпийском», то, конечно же, лучше сделать это там. Но если будет продолжение карантинных ограничений, и зрителей либо вообще не будут допускать, либо допустят лишь 10%, то нет никакой целесообразности", — поведал функционер во время интервью Pro Boxing Ukraine в Instagram.

Напомним, что сам Усик недавно заявил о своем желании перейти в UFC и якобы даже имел разговор по этому поводу с президентом промоушена Дэйной Уайтом. Правда, через пару дней Александр опровергнул свои слова, назвав их шуткой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что промоутер Усика «замахнулся» на бой с Кличко.

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