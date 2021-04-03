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Спорт

А как же режим? Красавица Билодид похвасталась эксклюзивным подарком

16:47 3 апреля 2021
Дарья Билодид

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид, радующая поклонников нежными женственными образами, похвасталась необычным подарком.

Двукратная чемпионка мира выложила в сторис на своей странице в Instagram фото, на котором держит именную бутылку вина сорта киндзмараули. С одной стороны изображена сама Дарья в кимоно с подписью Judo Queen (в переводе с английского «Королева дзюдо». — Авт.), а с другой — два флага, украинский и грузинский.

Вот только навряд ли Дарье стоит злоупотреблять подарком и нарушать режим, ведь совсем скоро ей надо будет подтвердить звание «королевы дзюдо» на чемпионате Европы, который пройдет в Лиссабоне с 16 по 18 апреля. Отметим, что наша соотечественница уже выигрывала первенство континента в 2017-м, после чего дважды подряд, в 2018-м и 2019-м, стала сильнейшей в мире в весовой категории до 48 кг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена футболиста сборной Украины Руслана Малиновского похвасталась подарком от Зинедина Зидана.

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