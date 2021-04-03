Пять кульбитов в воздухе: автогонщица попала в жуткую аварию в пустыне

Серьезной аварией завершилась для немецкой автогонщицы Клаудии Хюртген квалификация к первому этапу новой внедорожной серии Extreme E, проходящей в классе электромобилей.

Потеряв управление на одном из участков в пустынной местности, 49-летняя Хюртген не удержала автомобиль, который в итоге сделал пять кульбитов в воздухе и упал на крышу.

К счастью, спортсменке удалось избежать серьезных травм, и она самостоятельно выбралась из кабины автомобиля. Вот только завершить гонку, учитывая повреждения электрокара, Клаудия уже не смогла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пилот Формулы-1 Роман Грожан чудом выжил в огненной аварии на Гран-при Бахрейна.

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