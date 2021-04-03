Пять кульбитов в воздухе: автогонщица попала в жуткую аварию в пустыне
Серьезной аварией завершилась для немецкой автогонщицы Клаудии Хюртген квалификация к первому этапу новой внедорожной серии Extreme E, проходящей в классе электромобилей.
Потеряв управление на одном из участков в пустынной местности, 49-летняя Хюртген не удержала автомобиль, который в итоге сделал пять кульбитов в воздухе и упал на крышу.
MASSIVE crash for Claudia Hurtgen— Extreme E (@ExtremeELive) April 3, 2021
She's ok! @Niobium_Nb here with the strong chassis!@abtmotorsport#ExtremeE #DesertXPrix pic.twitter.com/83ntVm6I7D
К счастью, спортсменке удалось избежать серьезных травм, и она самостоятельно выбралась из кабины автомобиля. Вот только завершить гонку, учитывая повреждения электрокара, Клаудия уже не смогла.
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