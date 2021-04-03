«Мариуполь» в игре с семью голами перестрелял «Ингулец»: видеообзоры матчей чемпионата Украины

В субботу, 3 апреля, матчами в Харькове, Львове и Чернигове продолжился 20-й тур чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 20-й тур

3 апреля (суббота)

«Мариуполь» — «Ингулец» (Петрово) — 4:3 (Бондаренко, 45+3, с пенальти, 46, 60, с пенальти, Стасюк, 67 — Плохотнюк, 52, Коваленко, 53, Шевцов, 88, с пенальти). Молодежные составы — 1:2.

Приазовцы подходили к матчу с «Ингульцом», имея за плечами неутешительную серию из восьми матчей без побед в чемпионате. Но ОСК «Металлист» в Харькове, где команда Остапа Маркевича на этот раз проводила домашний поединок (к слову, юбилейный, 300-й, в высшем дивизионе страны), оказался для мариупольцев фартовым. Учитывая, что до компенсированного времени первого тайма на табло горели нули, ничего не предвещало такой результативности от команд. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе номинальных хозяев, а вот во втором тайме соперники подарили настоящий голепад. В итоге, приазовцы «перестреляли» соперника, во многом благодаря хет-трику, который оформил арендованный у донецкого «Шахтера» полузащитник Артем Бондаренко. К чести петровчан, они боролись до последней минуты, но все же уступили с минимальным счетом.

«Рух» (Львов) — «Заря» (Луганск) — 0:2 (Громов, 8, 60). На 82-й минуте удален Иванисеня («Заря»). Молодежные составы — 4:1.

Луганская «Заря» выходила на игру с «Рухом» после двух подряд поражений, и следующая неудача могла стоить подопечным Виктора Скрипника третьей строчки в турнирной таблице. Победу гостям обеспечил дубль Громова, который в каждом из таймов забил два гола-близнеца после фланговых передач Кабаева. Стоит сказать, что у «Руха» было достаточно возможностей, чтобы избежать поражения, но игроков хозяев подвела реализация.

«Десна» (Чернигов) — «Олимпик» (Донецк) — 2:0 (Тотовицкий, 44, Безбородько, 69). Молодежные составы — 1:2.

Донецкий «Олимпик» продолжил неутешительную для себя серию, которая насчитывает уже семь поражений подряд (из них пять — под руководством пришедшего в конце февраля Юрия Калитвинцева), тем самым повторив клубный антирекорд. В поединке с «Десной» все решили два мяча, который «олимпийцы» пропустили в самой концовке первого тайма, не уследив в своей штрафной за Тотовицким, и в середине второй половины, когда Безбородько замкнул прострел Калитвинцева с фланга.

2 апреля (пятница)

«Днепр-1» — «Львов» — 5:1 (Чуже, 19, 65, Игнатенко, 59, Когут, 63, Гонсалвез, 90+3 — Альваро, 71). На 43-й минуте удален Эрнест («Львов»). Молодежные составы — 4:2.

Положение команд:

1. «Динамо» — 46 очков (19 матчей);

2. «Шахтер» — 39 (19);

3. «Заря» — 35 (19);

4. «Десна» — 33 (20);

5. «Ворскла» — 31 (19);

6. «Колос» — 29 (19);

7. «Александрия» — 26 (19);

8. «Днепр-1» — 22 (19);

9. «Мариуполь» — 21 (20);

10. «Ингулец» — 19 (20);

11. «Олимпик» — 17 (19);

12. «Львов» — 15 (17);

13. «Минай» — 14 (18);

14. «Рух» — 13 (19).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Манор Соломон («Шахтер»), Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский (оба — «Десна»); 6 — Младен Бартулович («Ингулец»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Артем Громов («Заря»), Артем Бондаренко («Мариуполь»).

Также в рамках 20-го тура в воскресенье, 4 апреля, будут сыграны следующие матчи: «Минай» — «Колос», «Ворскла» — «Шахтер», «Александрия» — «Динамо».

Фото ФК «Мариуполь»

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter