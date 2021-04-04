«Не гол, а ракета»: украинец Соболь забил шикарный мяч в чемпионате Бельгии

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь, сыгравший за команду Андрея Шевченко в поединке квалификации ЧМ-2022 против Финляндии (1:1), помог «Брюгге» отпраздновать победу в гостевом матче чемпионата Бельгии против «Кортрейка» (2:1).

На 21-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев поля 25-летний футболист сотворил шедевр, поразив ворота «Кортрейка», в составе которого с 66-й минуты играл полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко, шикарным ударом из-за пределов штрафной площадки.

«Не гол, а ракета!» — пишут в соцсетях болельщики «Брюгге».

Отметим, что Соболь в 22 играх текущего сезона забил два мяча и отдал три голевые передачи, а его «Брюгге» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Бельгии, на целых 19 очков опережая идущий вторым «Антверпен», у которого есть одна игра в запасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Эдуард Соболь забил дебютный гол за «Брюгге».

Фото ФК «Брюгге»

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