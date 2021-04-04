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Спорт

Свитолина выходит замуж: известна дата свадьбы

10:02 4 апреля 2021
Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина и 15-й номер мирового рейтинга Гаэль Монфис, признавшиеся накануне друг другу в любви, вскоре станут мужем и женой. 34-летний французский теннисист сделал 26-летней украинке предложение руки и сердца, и пятая ракетка мира ответила: «Да!»

«Да! К началу нашей вечности» — подписала снимки у себя в Instagram Элина Свитолина, продемонстрировав шикарное кольцо.

«Она сказала „Да“. Мадам Монфис», — написал у себя в соцсетях Гаэль Монфис, родившийся в Париже, а сейчас живущий в Женеве.

Кстати, и Элина, и Гаэль поставили в своих записях хэштег «Июль 2021-го». Похоже, именно тогда состоится свадьба.

Напомним, что о романе Свитолиной и Монфиса стало известно в начале 2019 года. В феврале 2021-го украинская теннисистка подтвердила, что они с Гаэлем сделали паузу в отношениях, но совсем недавно пара восстановила совместный аккаунт в Instagram.

Добавим, что за годы выступлений на теннисных кортах Свитолина и Монфис заработали почти 40 миллионов долларов призовых на двоих (20 млн 131 тыс. — Элина и 19 млн 366 тыс. — Гаэль).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина впервые в карьере добралась до полуфинала престижного турнира в Майами.

Фото Instagram

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