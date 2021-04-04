Чемпион мира WBO Херринг избил соперника, заставив того завершить карьеру: лучшие моменты боя

В ночь на воскресенье, 4 апреля, в Дубае (ОАЭ) состоялся бой за пояс чемпиона мира по версии WBO в весе до 59 кг (в свое время им владел украинец Василием Ломаченко) между действующим обладателем титула 35-летним американцем Джамелом Херрингом (23 победы, 11 из них — нокаутом, 2 поражения) и 34-летним британцем Карлом Фрэмптоном (26 побед, 16 из них — нокаутом, 3 поражения).

Бывший морской пехотинец Херринг, у которого пятеро детей (дочь боксера Арияна умерла в 2009 году) в пятом и шестом раунде отправлял именитого соперника в нокдаун, а за минуту с небольшим до окончания шестой трехминутки после серии сокрушительных ударов американца угол уроженца Северной Ирландии Фрэмптона выбросил в ринг белое полотенце.

Херринг, отпраздновав седьмую подряд победу на профиринге, защитил свой титул, а вот поверженный британец, так и не сумевший стать чемпионом мира в трех дивизионах, после поединка огласил о завершении карьеры.

Карл Фрэмптон и Джамел Херринг после боя в Дубае

«Я сказал перед боем, что уйду, если проиграю, — цитирует Карла Фрэмптона boxingscene.com. — Это именно то, что я собираюсь сделать. Я отсутствовал слишком долго. Я пропустил взросление своих детей. Я хочу посвятить жизнь своей семье.

У меня был хороший бокс, но также он был и плохим для меня в последние годы. Я насладился лучшими годами своей карьеры, и теперь просто хочу вернуться домой к своей красивой жене и детям".

Отметим, что 34-летний Фрэмптон был чемпионом мира IBF (2014—2016 годы), WBA (2016-й) и чемпионом Европы по версии EBU (2013-й) во втором легчайшем весе. В полулегком весе Карл завоевал титул чемпион мира по версии WBA (2016—2017 годы), обладал временным первенством WBO (2018-й), а в 2016-м был признан боксером года по версии журнала The Ring.

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Фото D4G Promotions, Twitter Top Rank

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