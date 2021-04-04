Экс-футболист английской премьер-лиги получил 11 лет тюрьмы

Бывший полузащитник английских «Портсмута» и «Саутгемптона», испанского «Реал Сосьедад» и сборной Колумбии Джон Виафара приговорен федеральным судом штата Техас к 11 годам лишения свободы за перевозку наркотиков на территорию США, сообщает Dallas News.

42-летнего экс-футболиста, завершившего карьеру в 2015-м, три года назад обвинили в сговоре с преступной группировкой, которая занималась контрабандой крупных партий кокаина (более двух тонн на сумму 29 млн долларов!) на катерах и самодельных подводных лодках из Колумбии в Центральную Америку и США, а в январе 2020-го экстрадировали в Штаты.

По информации источника, обвинения по этому делу предъявлены еще пяти фигурантам, один из которых также получил 11 лет тюрьмы.

В прошлом году известного футболиста экстрадировали в США

Отметим, что Джон Виафара, в активе которого 43 матча и один гол в футболке сборной Колумбии, с двумя разными клубами трижды становился чемпионом своей страны. В 2008 году футболист играл за «Онсе Кальдас» в решающем матче Межконтинентального кубка против «Порту», в котором его команда уступила португальцам в серии пенальти — 7:8 (сам Виафара свою попытку реализовал).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпион Олимпийских игр Натан Баггали попался на ввозе в Австралию кокаина на 150 млн долларов.

Фото AFP, ФК «Саутгемптон»

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