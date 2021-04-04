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Спорт

В суперлиге Сербии забит гол-красавец с центра поля: видео шедевра

16:02 4 апреля 2021
Марко Пантич

Настоящим украшением состоявшегося накануне поединка суперлиги Сербии между «Явором» из Иваньицы и аутсайдером чемпионата ФК «Бачка Паланка» стал гол полузащитника гостей Марко Пантича.

На 3-й минуте встречи голкипер хозяев поля вышел за пределы штрафной площадки и выбил мяч на чужую половину поля. Но 22-летний Пантич сначала выиграл единоборство у соперника, а затем после рикошета от другого игрока «Явора» подработал мяч под удобную ногу и «выстрелил» из центрального круга, что стало полной неожиданностью для вратаря «белых».

Добавим, что во втором тайме «Явор» благодаря голу с пенальти сумел отыграться, и встреча завершилась вничью — 1:1.

Кстати, в нынешнем сезоне Пантич забил в чемпионате страны всего два мяча, и оба раза он поразил ворота «Явора» (в первом круге соперники сыграли — 2:2).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Италии забит фантастический гол с 65 метров.

Фото ФК «Бачка Паланка»

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