Красавица Харлан устроила «пытки» своему парню-итальянцу

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, недавно переполошившая поклонников снимком из роддома, устроила «пытки» своему итальянскому бойфренду Луиджи Самеле.

30-летняя красавица предложила возлюбленному повторить за ней слова на русском языке. Причем варианты украинка выбрала еще те — «Несанкционированный», «Бесконечность», «Любознательность». Луиджи хотя и пытался порадовать Ольгу своим русским, но едва язык не сломал. Похоже, уже и не рад был, что согласился на эту игру.

Напомним, что шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, обладательница полного комплекта наград Олимпийских игр Ольга Харлан и трехкратный чемпион Европы и призер Олимпиады-2012 33-летний итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле встречаются с 2019-го. В прошлом году пара длительное время не виделась из-за карантина, но все же в июне воссоединилась.

Ольга и Луиджи встречаются с 2019 года

В свое время Харлан была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко. Их брак продлился четыре года и распался в 2018-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Харлан пятый раз в карьере стала лучшей фехтовальщицей мира.

Фото Instagram

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