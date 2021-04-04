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Спорт

В России 18-летний футболист умер прямо во время матча

19:47 4 апреля 2021
Никита Сидоров

Трагедией завершился состоявшийся в воскресенье, 4 апреля, футбольный поединок в подмосковном Орехово-Зуево, сообщает Instagram-аккаунт «Орехово-Зуевский Округ».

Прямо во время игры с соперниками из Электрогорска стало плохо 18-летнему игроку молодежной команды «Знамя Труда» Никите Сидорову. По одним данным, он умер почти мгновенно, не успев дождаться помощи медиков. По другим сведениям, у прибывшей «скорой» не оказалось реанимационного набора. Предварительный диагноз — аневризма сосудов головного мозга.

Напомним, что летом прошлого года во время тренировки от удара молнии пострадал 16-летний вратарь ФК «Знамя Труда» Иван Заборовский, которого врачам удалось спасти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России зарезали 21-летнего футболиста.

Фото со страницы Никиты Сидорова в соцсетях

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