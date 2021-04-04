«Динамо» на 90-й минуте вырвало победу на стадионе «Александрии»: видеообзоры матчей чемпионата Украины

В воскресенье, 4 апреля, поединками в Ужгороде, Полтаве и Александрии финишировала программа очередного тура украинской футбольной премьер-лиги, в семи матчах которого были забиты 22 мяча.

Чемпионат Украины. 20-й тур

4 апреля (воскресенье)

«Александрия» — «Динамо» (Киев) — 1:2 (Ситало, 14 — Шапаренко, 35, с пенальти, Родригес, 90). Молодежные составы — 1:1.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 83), Буяльский, Караваев, де Пена (Родригес, 73), Беседин (Гармаш, 88).



На поединок в Александрию «Динамо» прибыло автобусом с восстановившимся Бесединым, но без продолжающих реабилитацию своего лучшего бомбардира Цыганкова и словенца Вербича.

В последних десяти очных встречах в УПЛ подопечные экс-динамовца Владимира Шарана четырежды отбирали очки у гранда. Непростым для «бело-синих» получилось и нынешнее противостояние с «Александрией» на стадионе «Ника», где хозяев поля поддерживали около двух с половиной тысяч болельщиков. Уже на 14-й минуте форвард хозяев поля Ситало отправил мяч в сетку ворот Бущана.

Правда, еще в первом тайме динамовец Шапаренко сравнял счет с пенальти, назначенного после просмотра VAR за игру рукой Мирошниченко.

После перерыва страсти накалились еще больше, и на 57-й минуте арбитр Кривушкин показал красную карточку наставнику «Александрии» Шарану, а на 64-й Караваев, казалось, вывел гостей вперед. Но после продолжительного просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда у Буяльского. У «Динамо» было еще пару шансов вырвать победу, и на 90-й минуте вышедший на замену Родригес принес-таки «бело-синим» столь заветные три пункта. За шесть туров до финиша отрыв команды Мирчи Луческу от «Шахтера», как и прежде, составляет семь очков.

1:0 Ситало (14-я мин.)

1:1 Шапаренко (35-я мин., с пенальти)

1:2 Родригес (90-я мин.)

«Ворскла» (Полтава) — «Шахтер» (Донецк) — 0:2 (Мораес, 42, 62). Молодежные составы — 1:2.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Сиприано, Степаненко, Майкон, Патрик (Маркос Антонио, 90), Соломон (Мудрик, 90), Марлос (Фернандо, 73), Мораес (Дентиньо, 81).

В прошлом сезоне подопечные Луиша Каштру проиграли в Полтаве (0:1), поэтому на очередную дуэль «Шахтер», отстававший от «Динамо» на семь очков, настроился со всей серьезностью (даже в заявке «оранжево-черных» на игру не было Хочолавы, Матвиенко, Исмаили, Корниенко, Тете и Коноплянки). И незадолго до перерыва горняки, в состав которых после травмы вернулся Степаненко, вышли вперед. Ворота «Ворсклы» в день своего 34-летия поразил форвард сборной Украины Мораес, забивший 99-й мяч в премьер-лиге.

А на 62-й минуте уроженец Бразилии после еще одного выхода один на один с Ризныком оформил «дубль», и со 100 голами обогнал в списке лучших бомбардиров чемпионатов Украины экс-динамовца Ярмоленко (больше точных ударов только у Андрея Воробья — 105, Евгения Селезнева — 116, Сергея Реброва — 123 и Максима Шацких — 124).

Удивительно, но всегда боевитая и агрессивная «Ворскла» в поединке против чемпиона страны проиграла довольно безропотно, заработав за весь матч всего восемь фолов и нанеся в створ ворот Трубина лишь три удара.

К сожалению, для полузащитника полтавчан Тилля и игрока обороны хозяев поля Пердуты поединок завершился серьезными травмами. Футболист сборной Люксембурга в столкновении со своим одноклубником Яворским получил удар локтем по лицу. Тилля унесли с поля на носилках, а затем увезли на «скорой» в больницу, где у него констатировали сотрясение мозга и перелом носа. А для Пердуты встреча завершилась переломом ребра.

«Минай» — «Колос» (Коваливка) — 0:0. Молодежные составы — 1:3.

В дебютном поединке под началом нового главного тренера Николая Цымбала закарпатцы набрали одно очко, сыграв вничью с «Колосом», который перед этим разгромил «Мариуполь» (4:1) и победил «Зарю» (1:0).

Кстати, перед матчем стало известно, что 37-летний спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец, сыгравший в нынешнем сезоне лишь 20 минут против «Динамо», завершил карьеру футболиста. Напомним, что ранее полузащитник защищал цвета «Карпат», «Говерлы», белорусской «Белшины» и любительского «Айнхайта» из Германии.

3 апреля (суббота)

«Мариуполь» — «Ингулец» (Петрово) — 4:3 (Бондаренко, 45+3, с пенальти, 46, 60, с пенальти, Стасюк, 67 — Плохотнюк, 52, Коваленко, 53, Шевцов, 88, с пенальти). Молодежные составы — 1:2.

«Рух» (Львов) — «Заря» (Луганск) — 0:2 (Громов, 8, 60). На 82-й минуте удален Иванисеня («Заря»). Молодежные составы — 4:1.

«Десна» (Чернигов) — «Олимпик» (Донецк) — 2:0 (Тотовицкий, 44, Безбородько, 69). Молодежные составы — 1:2.

2 апреля (пятница)

«Днепр-1» — «Львов» — 5:1 (Чуже, 19, 65, Игнатенко, 59, Когут, 63, Гонсалвез, 90+3 — Альваро, 71, с пенальти). На 43-й минуте удален Эрнест («Львов»). Молодежные составы — 4:2.

Положение команд:

1. «Динамо» — 49 очков (20 матчей);

2. «Шахтер» — 42 (20);

3. «Заря» — 35 (19);

4. «Десна» — 33 (20);

5. «Ворскла» — 31 (20);

6. «Колос» — 30 (20);

7. «Александрия» — 26 (20);

8. «Днепр-1» — 25 (20);

9. «Мариуполь» — 21 (20);

10. «Ингулец» — 19 (20);

11. «Олимпик» — 17 (19);

12. «Львов» — 15 (18);

13. «Минай» — 15 (19);

14. «Рух» — 13 (19).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Манор Соломон («Шахтер»), Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский (оба — «Десна»); 6 — Младен Бартулович («Ингулец»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Артем Громов («Заря»), Артем Бондаренко («Мариуполь»).

В 21 туре украинской премьер-лиги сыграют: «Мариуполь» — «Шахтер», «Динамо» — «Днепр-1», «Десна» — «Александрия» (10 апреля), «Заря» — «Ингулец», «Ворскла» — «Львов», «Рух» — «Минай», «Олимпик» — «Колос» (11 апреля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Мирчи Луческу разгромила в спарринге своих одноклубников из Бухареста.

Фото ФК «Динамо»

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