27.80 / 27.97 32.60 / 32.87
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинка Камила Конотоп стала в Москве абсолютной чемпионкой Европы

8:01 5 апреля 2021
Камила Конотоп

В столице России Москве продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике, в котором принимают участие 356 лучших спортсменов континента — 180 мужчин и 176 женщин (в том числе 16 украинцев).

Блестяще выступила на состязаниях 20-летняя украинская дебютантка взрослых европейских первенств Камила Конотоп, которая завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг. Харьковчанка показала лучший результат как в рывке (95 кг), так и в толчке (113 кг), став с личным рекордом 208 кг лучшей и по сумме двоеборья (предыдущий рекорд Камилы на международных соревнованиях составлял 202 кг на Кубке мира в Дохе-2019). Конотоп на 8 кг опередила ставшую второй россиянку Светлану Ершову и на 11 кг — обладательницу «бронзы» Нину Стеркс из Бельгии.

Добавим, что это первое «золото» украинок на чемпионатах Европы с 2016 года, когда на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 75 кг поднялась Ирина Деха.

Также отметим, что две малые бронзовые медали в весе до 55 кг завоевал в столице России украинец Дмитрий Вороновский («толчок» — 137 кг, в сумме — 247 кг). А Ангелина Ломачинская стала третьей в рывке в весовой категории до 45 кг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Даниил Болдырев выиграл в столице России чемпионат Европы по скалолазанию.

Фото ЕРА

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

гарри галкин и мартин киркоров

«Наверное, родные по отцу»: сыновья Киркорова и Галкина поразили сходством

Кошевой

Кошевой из «Квартала 95» огорчил поклонников «Лиги смеха»

Наташа Королева

«Девчонки, трепещите»: Наташа Королева «бросилась грудью» на защиту своего симпатичного сына от хейтеров

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер