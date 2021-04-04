Во вторник, 6 апреля, на стадионах Мадрида и Манчестера состоятся первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов, победитель которой определится 29 мая в Стамбуле.

Испанский «Реал», выбивший из турнира «Аталанту», на арене имени Альфредо ди Стефано примет победителя турнира 2019 года английский «Ливерпуль» (у соперников — 19 побед в Кубке чемпионов на двоих!), а без пяти минут триумфатор английской премьер-лиги «Манчестер Сити» в родных стенах сыграет с дортмундской «Боруссией», занимающей в бундеслиге лишь пятое место.

В среду, 7 апреля, в борьбу за путевку в полуфинал ЛЧ вступят еще четыре клуба. Португальский «Порту» и английский «Челси» из-за коронавирусных ограничений будут выяснять отношения на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в испанской Севилье (там же состоится ответная встреча соперников). Напомним, что лондонцы не играли в полуфинале турнира с 2014 года, в «драконы» — и вовсе с 2004-го, когда выиграли Лигу чемпионов под началом Жозе Муориньо.

В Мюнхене сойдутся прошлогодние финалисты турнира — действующий обладатель трофея «Бавария», надолго потерявшая из-за травмы колена своего лучшего бомбардира Роберта Левандовски, и «Пари Сен-Жермен».

Букмекеры в мюнхенской встрече отдают предпочтение хозяевам поля. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу подопечных Ханси Флика принимает с коэффициентом 1,94, на ничью — 4,00, на выигрыш парижан — 3,70.

Лига чемпионов. ¼ финала. Первые матчи



6 апреля (вторник)

«Реал» — «Ливерпуль» 22:00 «Футбол 1»

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. 22:00 «Футбол 2»

7 апреля (среда)

«Порту» — «Челси» 22:00 «Футбол 1»

«Бавария» — «ПСЖ» 22:00 «Футбол 2»

Напомним, что ответные четвертьфинальные матчи ЛЧ состоятся 13 и 14 апреля

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» не пустила в четвертьфинал Лиги чемпионов итальянский «Лацио».

Фото uefa.com

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