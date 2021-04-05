27.82 / 28.05 32.63 / 33.01
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Кикбоксер умер после мощного удара в голову: видео трагического эпизода (18+)

11:11 5 апреля 2021
Хоэль Кауаски

Еще одни спортивные состязания в мире завершились трагедией. Как известно, в конце января во время соревнований в Пакистане умер боксер Мухаммад Аслам Хан, пропустивший мощный удар соперника. На сей раз беда случилась на турнире по кикбоксингу Pacific Cup в Эквадоре.

Во время одного из поединков 25-летний боец Хоэль Кауаски (на фото) пропустил мощный удар ногой в голову и потерял сознание на ринге. Сначала рефери, а затем и персонал пытались оказать ему первую помощь на месте. Но, по информации El Norte, в зале не было подготовленных медработников. Кикбоксера срочно доставили в больницу, но через пять дней он, несмотря на все старания врачей, скончался.

Как сообщил в Twitter журналист Альберто Астудильо, опубликовавший видео трагического эпизода, у Кауаски произошло кровоизлияние в мозг. После нескольких дней борьбы за жизнь спортсмена врачи вынуждены были отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких и объявить мертвым.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразильский мотогонщик разбился насмерть во время заезда.

Фото elnorte. ec

189

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

гарри галкин и мартин киркоров

«Наверное, родные по отцу»: сыновья Киркорова и Галкина поразили сходством

Кошевой

Кошевой из «Квартала 95» огорчил поклонников «Лиги смеха»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер