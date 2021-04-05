Кикбоксер умер после мощного удара в голову: видео трагического эпизода (18+)

Еще одни спортивные состязания в мире завершились трагедией. Как известно, в конце января во время соревнований в Пакистане умер боксер Мухаммад Аслам Хан, пропустивший мощный удар соперника. На сей раз беда случилась на турнире по кикбоксингу Pacific Cup в Эквадоре.

Во время одного из поединков 25-летний боец Хоэль Кауаски (на фото) пропустил мощный удар ногой в голову и потерял сознание на ринге. Сначала рефери, а затем и персонал пытались оказать ему первую помощь на месте. Но, по информации El Norte, в зале не было подготовленных медработников. Кикбоксера срочно доставили в больницу, но через пять дней он, несмотря на все старания врачей, скончался.

Как сообщил в Twitter журналист Альберто Астудильо, опубликовавший видео трагического эпизода, у Кауаски произошло кровоизлияние в мозг. После нескольких дней борьбы за жизнь спортсмена врачи вынуждены были отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких и объявить мертвым.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразильский мотогонщик разбился насмерть во время заезда.

Фото elnorte. ec

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