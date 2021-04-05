«Моя собака и моя сучка»: Instagram удалил скандальный пост знаменитого футболиста

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, которому 7 апреля предстоит матч Лиги чемпионов на поле «Баварии», опубликовал неоднозначный пост в Instagram. Cоцсеть сочла его неприемлемым и удалила.

Аргентинский футболист поделился с поклонниками фото со своим домашним питомцем и красавицей-женой Вандой, которая недавно снялась обнаженной на лошади. «Моя собака и моя сучка», — написал Мауро. Несмотря на то, что супругу форварда такая подпись к снимку, похоже, ничуть не смутила («Как смешно», — отреагировала Ванда в комментариях), Instagram такой контент не понравился.

После этого жена поддержала Икарди в сторис. «Никогда для такого человека, как Мауро, собака/сучка не будет оскорблением, потому что он очень любит животных. Некоторые люди такие забавные», — написала девушка.

Кстати, на странице самой Ванды опубликован пост с аналогичными фотографиями с Мауро и собакой, в котором написано: «Влюбись в того, кто смотрит на тебя, как Мауро на свою собаку».

Напомним, что Ванда и Мауро, который младше возлюбленной на шесть лет, сыграли свадьбу в 2014-м, после чего она стала его футбольным агентом и взяла фамилию мужа. В ответ Мауро покрыл тело татуировками с изображением супруги, попутно набив имена сыновей Ванды от первого брака с известным футболистом Макси Лопесом, приняв тех как родных.

Ванда и Мауро растят пятерых детей: дочери Франческа и Изабелла появились на свет в браке с Икарди, а сыновья Валентино, Константино и Бенедикто — плод совместной жизни девушки с другим футболистом Макси Лопесом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Челси» Криштиан Пулишич завел аккаунт в TikTok и опозорился с первым же видео.

Фото Instagram

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