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Спорт

Где смотреть онлайн матчи ¼ финала Лиги Европы: расписание трансляций

11:11 6 апреля 2021
Лига Европы

В четверг, 8 апреля, в четырех городах Старого Света будут сыграны первые поединки ¼ финала Лиги Европы, решающий матч которой в этом сезоне примет 26 мая польский Гданьск.

Загребское «Динамо», сенсационно выбившее из розыгрыша «Тоттенхэм», примет на «Максимире» обидчика команды Мирчи Луческу испанский «Вильярреал».

Без пяти минут чемпион Нидерландов «Аякс» сразится в родных стенах с итальянской «Ромой», которая уверенно прошла «Шахтер».

В гости к английскому «Арсеналу» наведается сенсационная чешская «Славия», уже оставившая за бортом турнира два британских клуба — «Лестер» и «Рейнджерс». Кстати, предыдущий визит пражан на арену «Эмирейтс» (в рамках Лиги чемпионов-2007/2008) обернулся для команды самым крупным поражением в еврокубках — 0:7.

Напомним, что в прошлом сезоне «Славия» также добралась до четвертьфинала Лиги Европы, где ее остановил лондонский «Челси» (1:0 и 4:3).

И, наконец, на арене «Лос-Карменес» в испанской Гранаде местный одноименный клуб, который в нынешнем сезоне дебютировал в еврокубках, будет экзаменовать английский «Манчестер Юнайтед», уже успевший выбить из Лиги Европы «Реал Сосьедад» и ведомый Златаном Ибрагимовичем «Милан».

Лига Европы. ¼ финала. Первые матчи

8 апреля (четверг)

«Гранада» — «Манчестер Юнайтед» 22:00 «Футбол 1»

«Аякс» — «Рома» 22:00 «Футбол 2»

«Арсенал» — «Славия» 22:00 «Футбол 3»

«Динамо» З. — «Вильярреал» 23:55 (в записи) «Футбол 2»

Напомним, что ответные четвертьфинальные поединки Лиги Европы будут сыграны 15 апреля.

Отметим, что главным претендентом на триумф в турнире букмекеры считают «МЮ». К примеру, контора Oddsjet ставки на победу в Лиге Европы манкунианцев принимает с коэффициентом 2,55, «Арсенала» — 4,00, «Вильярреала» — 7,00, «Аякса» — 8,00, «Ромы» — 12,00, «Славии» — 35,00, «Гранады» — 36,00 и загребского «Динамо» — 41,00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

Фото uefa.com

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