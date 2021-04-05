«Десятки явно мало. Все 100!»: чемпионка Европы Бех-Романчук поманила фанатов грудью и попросила оценить

Лучшая спортсменка Украины прошлого года, знаменитая легкоатлетка Марина Бех-Романчук, ставшая в начале марта чемпионкой Европы по прыжкам в длину, в очередной раз восхитила фанатов своей красотой.

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Спортсменка поделилась в Instagram своим фото с акцентом на груди, попросив подписчиков оценить ее образ. Похоже, Марина явно имела ввиду не новую прическу и стразы под глазами.

«Маленький спойлер сегодняшней съемки. Как вам образ — от 1 до 10?» — поинтересовалась Марина Бех-Романчук.

«Шикарная», «Огонь! Десятки явно мало. Все сто!», «10 в 10-й степени!», «Вау, вы такая красавица», «Секси бюст», - не скрывают своего восхищения поклонники титулованной легкоатлетки.

Меньше, чем за сутки, фото Марины собрало более 18 тысяч лайков.

Напомним, что Марина Бех-Романчук замужем за знаменитым украинским пловцом Михаилом Романчуком, который недавно побил рекорд Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что красавица Бех-Романчук показала подписчикам идеальные формы на пляжных фотографиях.

Фото Instagram

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