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Спорт

Брависсимо: в итальянской серии А забит невероятный гол «ножницами» в «девятку»

19:15 5 апреля 2021
Даниэле Верде

Одним из главных героев очередного тура чемпионата Италии по футболу стал нападающий «Специи» Даниэле Верде, забивший роскошный гол в ворота «Лацио».

На 73-й минуте поединка на римском «Стадио Олимпико» 24-летнему форварду гостей удался шикарный удар «ножницами», после которого мяч, несмотря на отчаянный прыжок голкипера хозяев поля, вонзился в «девятку».

Правда, удержать ничью в столице новичку серии А не удалось: на 89-й минуте «Лацио» реализовал пенальти и вырвал победу (2:1), хотя последние секунды встречи подопечные Симоне Индзаги после двух удалений доигрывали… вдевятером.

Добавим, что после 28 туров римляне с 52 очками занимают в чемпионате Италии шестую строчку, а «Специя» идет на 16-м месте с семиочковым отрывом от зоны вылета.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в суперлиге Серии забит шикарный гол ударом с центра поля.

Фото ФК «Специя»

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