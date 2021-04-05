Футболист «Динамо» Назарий Русин устроил демарш в Польше

Нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин, которого отдали до конца сезона в аренду в польскую «Легию», оказался в эпицентре скандала. 22-летний форвард отказался играть за резервную команду варшавского гранда в матче четвертого по силе дивизиона Польши против «Легионово» (1:3), мотивировав свое решение риском получения травмы, сообщает Legia.Net.

Ресурс отмечает, что после демарша футболисту дали время, чтобы подумать над своим поведением, но он все равно категорически отказался играть за «дубль». Такое решение Русина якобы не поняли ни тренеры, ни одноклубники, поскольку даже 35-летний польский футболист Игор Левчук, который старше, опытнее и добился большего в футболе, чем украинец, соглашается играть за резервный состав, а Назарий — нет.

Существует риск, что Русин будет отстранен от первой команды и переведен в «дубль», несмотря на то, что Назарий хорошо говорит по-польски, быстро наладил контакт с партнерами и уже дебютировал за команду, уверенно лидирующую в чемпионате страны, в матче Кубка Польши с «Пястом».

«Впервые слышу о резервной команде „Легии“, и что меня отстранили, — цитирует Назария Русина dynamomania.com. — Я отказался играть за вторую команду из-за искусственного поля. Я уже сыграл за них на „синтетике“, и после матча у меня очень болело плечо. Я спросил у реабилитолога, который меня восстанавливал, и он подтвердил, что мне нельзя играть на искусственном газоне. Очень твердо, и есть риск снова получить травму, пока у меня после перелома ключицы стоит пластина».

Напомним, что на правах аренды цвета варшавского клуба защищает еще один футболист «Динамо» — Артем Шабанов, который уже провел за «Легию» в чемпионате Польши шесть поединков, и во всех команда украинца выиграла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Назарий Русин посвящает свои голы умершему брату.

Фото ФК «Легия»

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