Однорукий мотогонщик погиб на трассе в Аргентине: момент трагедии попал на видео

Трагедией завершились состязания по мотокроссу в аргентинском городе Сан-Аугустин, сообщает The Sun. Во время заезда 23-летний гонщик Альберто Сапата, которому после автомобильной аварии ампутировали левую руку, потерял управление над байком и на высокой скорости грохнулся на трассу. К несчастью, два соперника, у которых просто не было времени, чтобы среагировать на аварию, поочередно наехали на парня, после чего он скончался в больнице от полученных травм.

А ведь в ноябре прошлого года Альберто Сапата обманул смерть. На своем Chevrolet он попал в страшное ДТП. Тогда жизнь талантливому спортсмену спас прохожий, который заметил его разбившуюся машину и с помощью жгута остановил водителю кровотечение. Правда, в той аварии парень сломал ключицу, и ему пришлось ампутировать левую руку.

Несмотря на увечия, спортсмен спустя несколько месяцев вернулся в мотогонки и даже успел с одной рукой трижды подняться на подиум. По иронии судьбы, возвращение Сапаты в спорт состоялось на той же трассе, на которой он вскоре погиб.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразильский мотогонщик разбился насмерть во время заезда.

Фото Instagram

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