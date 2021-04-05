27.75 / 27.96 32.57 / 32.94
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Умер знаменитый спортивный комментатор Владимир Гендлин

18:02 5 апреля 2021
Владимир Гендлин

В понедельник, 5 апреля, в возрасте 84 лет умер известный спортивный комментатор, один из лучших экспертов мирового бокса Владимир Гендлин, информируют «Ведомости».

Сообщается, что 9 марта у Гендлина, не раз комментировавшего на украинском телевидении бои с участием братьев Кличко, случился обширный инфаркт, в тот же день он перенес две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. Но 26 марта врачи «скорой» установили наличие антител и сделали вывод, что пациент перенес COVID-19, которого не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии: 4 апреля комментатора подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Владимир Гендлин родился 26 мая 1936 года в Москве. На любительском уровне мастер спорта провел 51 бой, одержав 50 побед при одном поражении. После окончании спортивной карьеры Гендлин работал телевизионным журналистом в Волгограде, детским тренером по боксу в Кисловодске. В 1989 году Владимир Ильич возглавил первый в СССР клуб профессионального бокса «Ред старз», входил в руководство Союза боксеров России.

В середине 1990-х он создал программу «Большой ринг» на «НТВ» и более двух десятилетий работал на телеканале комментатором. Владимир Гендлин — автор документальных фильмов о Константине Цзю, Олеге Маскаеве и других известных боксерах, двукратный лауреат телевизионной премии ТЭФИ.

Уважаемый эксперт, побывавший в 2003 году на прямой линии с читателями «ФАКТОВ», был лично знаком со многими знаменитыми боксерами и воротилами боксерского бизнеса -- Ленноксом Льюисом, Майком Тайсоном, Доном Кингом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный спортивный телекомментатор Юрий Розанов умер в 59 лет.

205

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

гарри галкин и мартин киркоров

«Наверное, родные по отцу»: сыновья Киркорова и Галкина поразили сходством

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

Владимир Гендлин

Умер знаменитый спортивный комментатор Владимир Гендлин

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер