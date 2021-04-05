Умер знаменитый спортивный комментатор Владимир Гендлин

В понедельник, 5 апреля, в возрасте 84 лет умер известный спортивный комментатор, один из лучших экспертов мирового бокса Владимир Гендлин, информируют «Ведомости».

Сообщается, что 9 марта у Гендлина, не раз комментировавшего на украинском телевидении бои с участием братьев Кличко, случился обширный инфаркт, в тот же день он перенес две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. Но 26 марта врачи «скорой» установили наличие антител и сделали вывод, что пациент перенес COVID-19, которого не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии: 4 апреля комментатора подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Владимир Гендлин родился 26 мая 1936 года в Москве. На любительском уровне мастер спорта провел 51 бой, одержав 50 побед при одном поражении. После окончании спортивной карьеры Гендлин работал телевизионным журналистом в Волгограде, детским тренером по боксу в Кисловодске. В 1989 году Владимир Ильич возглавил первый в СССР клуб профессионального бокса «Ред старз», входил в руководство Союза боксеров России.

В середине 1990-х он создал программу «Большой ринг» на «НТВ» и более двух десятилетий работал на телеканале комментатором. Владимир Гендлин — автор документальных фильмов о Константине Цзю, Олеге Маскаеве и других известных боксерах, двукратный лауреат телевизионной премии ТЭФИ.

Уважаемый эксперт, побывавший в 2003 году на прямой линии с читателями «ФАКТОВ», был лично знаком со многими знаменитыми боксерами и воротилами боксерского бизнеса -- Ленноксом Льюисом, Майком Тайсоном, Доном Кингом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный спортивный телекомментатор Юрий Розанов умер в 59 лет.

205

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter