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Спорт

Шайба выбила семь зубов: хоккейный судья серьезно пострадал во время матча

9:29 6 апреля 2021
Арбитр Юкка-Пекка Койстинен

Неприятный эпизод произошел в матче чемпионата Финляндии по хоккею между командами «Хяменлинна» и «Юкурит».

В концовке второго периода игрок хозяев нанес бросок по воротам, но шайба полетела в сторону и попала в лицо арбитру Юкке-Пекке Койстинену. Игру приостановили, пострадавшему оказали первую помощь и прямо с площадки доставили в больницу.

По приезду в медучреждение было выявлено, что шайба выбила Койстинену семь зубов (четыре полностью и три частично), также у арбитра было подозрение на сотрясение мозга и перелом челюсти.

Отметим, что сам поединок продолжился после замены арбитра и завершился победой «Хяменлинны» — 3:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России юный хоккеист сломал позвоночник во время матча и сутки провел в коме.

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