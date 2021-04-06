Шайба выбила семь зубов: хоккейный судья серьезно пострадал во время матча

Неприятный эпизод произошел в матче чемпионата Финляндии по хоккею между командами «Хяменлинна» и «Юкурит».

В концовке второго периода игрок хозяев нанес бросок по воротам, но шайба полетела в сторону и попала в лицо арбитру Юкке-Пекке Койстинену. Игру приостановили, пострадавшему оказали первую помощь и прямо с площадки доставили в больницу.

По приезду в медучреждение было выявлено, что шайба выбила Койстинену семь зубов (четыре полностью и три частично), также у арбитра было подозрение на сотрясение мозга и перелом челюсти.

Отметим, что сам поединок продолжился после замены арбитра и завершился победой «Хяменлинны» — 3:1.

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