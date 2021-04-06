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Спорт

Жертвы коронавируса: спортсмены КНДР не примут участие в Олимпиаде-2020

12:10 6 апреля 2021
Спортсмены КНДР

Олимпийский комитет КНДР не отправит своих спортсменов на Олимпиаду, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса с 2020-го на 2021-й и пройдет с 23 июля по 8 августа в Токио.

Как сообщает Associated Press, такое решение было принято на общем собрании НОК страны, чтобы защитить атлетов от вируса COVID-19, высокими темпами распространяющегося по всему миру. Таким образом, КНДР стала первой страной, официально объявившей об отказе от участия в Играх-2020.

Отметим, что спортсмены КНДР впервые участвовали на Олимпийских играх в 1972 году в Мюнхене. Атлеты Северной Кореи завоевывали медали на всех Олимпиадах, в которых принимали участие. За десять игр (в 1984-м и 1988-м КНДР не участвовали из-за политических моментов) они выиграли 54 награды, из которых 16 были золотыми.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спортсменов поставят в жесткие рамки поведения на Олимпиаде в Токио.

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