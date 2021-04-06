Дважды не попал по мячу: вратарь отметился диким ляпом в чемпионате Колумбии

Эпизод, изрядно насмешивший болельщиков, произошел в матче чемпионата Колумбии между «Альянсой Петролерой» и «Букарамангой».

Уже на 3-й минуте матча защитник хозяев отдал пас назад своему вратарю Хуану Серрано. Тот же, вместо того, чтобы выбить мяч, не смог попасть по круглому с двух попыток, и в итоге нападающий соперника Брайан Фернандес протолкнул мяч в угол ворот. При этом столь нелепый пропущенный мяч не вызвал никаких эмоций у допустившего ошибку голкипера — как ни в чем ни бывало, он достал мяч из сетки и бросил своим партнерам.

Ко всем бедам «Альянсы», в первом тайме они еще и остались в меньшинстве после удаления центрального защитника Москеры, и в итоге проиграли — 1:3. «Петролера» остается единственным клубом в высшем дивизионе чемпионата страны, который пока не побеждал, и, набрав лишь четыре очка в 15 матчах, «уверенно» занимает последнее место в турнирной таблице.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь в чемпионате Саудовской Аравии пропустил гол между ног, стоя на коленях.

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