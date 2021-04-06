«Начинает идти кровь, я ору и плачу»: украинская теннисистка Завацкая рассказала о пережитом ужасе с пауком-мутантом

21-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая, занимающая 125-ю строчку в мировом женском рейтинге, поведала своим подписчикам в Instagram о не самых приятных моментах, которые ей пришлось пережить, готовясь к отъезду на турнир.

«У меня была большая сумка на террасе, куда я складываю еду, которую беру с собой на турнир. Я взяла эту сумку с террасы и перенесла в зал, положила ее на стул, где рядом лежал чемодан. И начинается…

Я начала смотреть во внутрь сумки, есть ли там что-нибудь, агрессивно и быстро искала, и тут — бум, как иглой в палец (больно). Я смотрю, а рядом с моим пальцем огромный паучара (который укусил меня, сволочь). У меня еще и фобия на пауков. Я смотрю, на палец пару секунд и начинаю орать и плакать. С пальца начинает идти кровь. Я начинаю звонить всем рано утром, чтобы спросить, что мне делать. Я начала уже не очень чувствовать свой палец, потому что я его зажала очень сильно, чтобы яд не смог попасть в кровь. Я была в ужасном стрессе, пыталась объяснить всем по телефону, что случилось. Особенно доктору, но доктор не мог понять и слова, что я говорила, так как я орала как в оперном театре. В итоге я рассказала доктору, что случилось, он сказал сбросить его фотку и он мне перезвонит. Я была в стрессе и меня трясло. Я не могла дождаться ответа доктора… И как раз звонит доктор и говорит мне: «Этот яд тебя не убьет, но может занести какую-то инфекцию. Поэтому тебе нужен антибиотик».

В слезах я мчусь в аптеку и стараюсь быть спокойной, так как не люблю показывать людям свои слезы. Но зайдя в аптеку, я снова начала паниковать и показывать фотку паучары и рецепт от доктора. В аптеке меня успокоили и сказали, что я не умру, и что во Франции нет ядовитых пауков, поэтому я уже успокоилась. В итоге мне дали очень много таблеток. Я была не очень довольна, зачем тогда столько таблеток, если мне сказали, что паук не опасен?

Я поехала домой, чтобы бороться с этим паучарой и убить его! Я боялась, потому что мой чемодан был открыт и сумка на стуле, где был паук, тоже была открыта… Поэтому было еще одно испытание. 30 минут я убивала этого паука, был тяжелый баттл, он хотел сбежать, а я его боялась. Но в итоге убила эту мразь, которая испортила мне прекрасное утро. Вот он, паук-волк", — поделилась своими эмоциями Катарина.

Паук-мутант, испортивший утро Катарине Завацкой

Отметим, что Завацкая, проживающая во Франции, уже в среду, 7 апреля, проведет стартовый поединок на соревнованиях в швейцарской Беллинцоне. Лучшим результатом в нынешнем сезоне для украинки, выигравшей в карьере шесть турниров, является выход в четвертьфинал во французском Андрезье-Бутеон.

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