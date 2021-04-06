Свитолина похвасталась элитным подарком от жениха по случаю помолвки

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, ответившая согласием на предложение руки и сердца француза Гаэля Монфиса, получила от жениха дорогущий подарок по случаю помолвки.

Наша соотечественница опубликовала на своей странице в Instagram фото элитного внедорожника Mercedes Gelandewagen, базовая стоимость которого составляет около 130−140 тысяч долларов. «Относится ко мне, как к королеве», — оставила Элина подпись под фото, отметив в хэштеге своего возлюбленного.

Добавим, что 26-летняя Свитолина за свою теннисную карьеру заработала чуть более 20 млн долларов призовых. При этом старший на восемь лет Монфис в качестве гонораров за свои выступления получил меньше Элины на 800 тысяч в американской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина не смогла впервые в карьере выйти в полуфинал турнира в Майами, проиграв первой ракетке мира Эшли Барти.

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