20-летний талант принес победу «Реалу» над «Ливерпулем»: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

Во вторник, 6 апреля, на пустых стадионах в Манчестере и Мадриде прошли первые матчи ¼ финала розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Лига чемпионов. ¼ финала, первые матчи

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 2:1 (де Брюйне, 19, Фоден, 90 — Ройс, 84).

«Манчестер Сити», у которого полный матч на лавке запасных просидел украинец Александр Зинченко, проводил поединок против дортмундской «Боруссии» с позиции силы. На 19-й минуте де Брюйне открыл счет, удачно замкнув прострел партнера от лицевой, и «горожане» как-то академично продолжали играть, будто с полной уверенностью в своей победе. Но дортмундцам удалось немного «взбодрить» соперника на 84-й минуте, когда бомбардир «желто-черных» Холанд выступил в роли ассистента, прекрасным пасом выведя на ворота Ройса, и капитан «Боруссии» сравнял счет. Правда, на последней минуте хозяевам все же удалось вырвать победу, когда Гюндоган принял длинную передачу в пределах вратарской, откатил под удар Фодену, и тот в касание отправил мяч мимо вратаря.

«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия) — 3:1 (Винисиус Жуниор, 27, 65, Асенсио, 36 — Салах, 51).

Выйдя в основном составе на матч с «Ливерпулем», французский нападающий «Реала» Карим Бензема обошел по количеству проведенных матчей за мадридский клуб в Лиге чемпионов бразильца Роберто Карлоса. Теперь у форварда 108 поединков за «Реал» в самом престижном клубном турнире Европы, и по этому показателю его опережают лишь трое — Икер Касильяс (150) и Рауль (130), уже завершившие игровые карьеры, а также нынешний партнер Карима защитник Серхио Рамос (128).

Пополнить свой голевой реестр французу не удалось (у него 70 голов в Лиге чемпионов), но за него забивали партнеры по команде. Уже в первом тайме мяч дважды побывал в сетке ворот «Ливерпуля». Сначала Кроос феноменальным пасом забросил мяч на линию штрафной на Винисиуса Жуниора, 20-летний нападающий заправски сбросил себе на ход и пробил мимо вратаря, а затем Асенсио воспользовался ужасной ошибкой Александера-Арнольда, неудачно отдававшего пас назад головой, и эффектно переиграл Алиссона. К слову, «Ливерпуль» пропустил минимум дважды в первом тайме в матче Лиги чемпионов впервые с памятного финала 2005 года против «Милана», когда смог отыграться с 0:3 и в серии пенальти завоевать почетный трофей.

Довольно быстро после перерыва «мерсисайдцы» отквитали один мяч, когда Салах оказался расторопнее всех в штрафной после отскока от ноги защитника, не пустившего Диогу Жоту на ударную позицию. Но восстановить комфортную разницу в два мяча удалось Винисиусу Жуниору, замкнувшему передачу Модрича и оформившему дубль.

Отметим, что в среду, 7 апреля, состоятся еще два первых матча ¼ финала: «Бавария» — «ПСЖ», «Порту» — «Челси».

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