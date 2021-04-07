Поднял и бросил на паркет: в матче НБА произошла массовая потасовка

Чрезмерно эмоциональным получился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Торонто Рэпторз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В конце первой четверти разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер нарушил правила, не позволив форарду «Рэпторз» О Джи Ануноби забросить мяч из-под кольца. В ответ пострадавший поднял своего обидчика и бросил на паркет. После этого на площадке возникла массовая потасовка, но арбитрам удалось быстро погасить конфликтную ситуацию.

Отметим, что игрок «Рэпторз» за свой поступок был удален арбитрами до конца игры (также досрочно завершил игру баскетболист «Лейкерс» Монтрез Харрелл, вступившийся за партнера), а его команда уступила сопернику — 101:110, упустив возможность приблизиться к зоне плей-офф.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подлым фолом едва не «сломал» соперника.

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