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Спорт

Нужна трансплантация: у чемпиона мира из России диагностировали редкую болезнь

14:39 7 апреля 2021
Алексей Емелин

34-летний российский хоккеист Алексей Емелин, выступающий за омский «Авангард», попал в больницу с неутешительным диагнозом.

«После первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина против АК „Барс“ хоккеист обратился в одну из больниц Казани с температурой. Сдав анализы, коронавируса выявлено не было, но Емелина госпитализировали и, по оценке врачей, он находится в тяжелом состоянии. При этом он в сознании. Специалисты отмечают, что Алексей испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии — ему поставлен диагноз „токсический шок печени“. Уже принято решение о переводе хоккеиста на лечение в Москву», — сообщал портал «БИЗНЕС Online».

В итоге в ночь на 7 апреля хоккеиста транспортировали из Казани в Москву, и теперь он находится в НИИ имени Н.В.Склифосовского. У спортсмена диагностировали редкое заболевание — острую и подострую печеночную недостаточность, его готовят операции по трансплантации печени.

Отметим, что в нынешнем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Емелин провел 71 матч, имея семь заброшенных шайб и 17 голевых передач. Алексей выступает за «Авангард» с 2018 года, до этого проведя семь сезонов в НХЛ, где защищал цвета клубов «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз», а в 2012-м в составе сборной России стал чемпионом мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у бывшего футболиста «Днепра-1» и «Оболони-Бровар» Арамиса Кузина редкая форма рака костей — саркома Юинга.

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