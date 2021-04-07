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Спорт

«Злая от того, что знаю»: красавица-жена лидера «Динамо» оригинально ответила на вопрос об измене

16:28 7 апреля 2021
Виталий Буяльский с женой Алиной

Супруга полузащитника «Динамо» и сборной Украины Виталия Буяльского пообщалась со своими подписчиками в Instagram, затронув в том числе и одну пикантную тему.

В частности, Алину спросили, изменял ли ей супруг. Девушка написала, что «у Виталика нет времени на эту ерунду», попутно спев популярный хит группы «Бадминтон» и добавив «Песня в тему».

Также подписчики не упустили случая поинтересоваться у Алины, которая в браке с футболистом воспитывает трехлетнюю дочку Злату, изменяла ли она Виталику. «Что за вопросы? Нет, конечно. Меня все устраивает в моем муже», — парировала девушка.

Добавим, что Буяльский в нынешнем сезоне провел в составе «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач. А вот в сборную Украины лидер «бело-синих», несмотря на успешные выступления за клуб, не вызывается с ноября 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что французский «ПСЖ» расторгнул контракт с испанцем Хесе Родригесом после того, как стало известно об измене футболиста.

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