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Спорт

Олимпийских чемпионов из России надолго дисквалифицировали за допинг

18:00 7 апреля 2021
Наталья Антюх и Андрей Сильнов

Волна допинговых скандалов продолжает накрывать российский спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными в нарушении антидопинговых правил двух спортсменов, 36-летнего прыгуна в высоту Андрея Сильнова и 39-летнюю бегунью Наталью Антюх, и дисквалифицировал их на четыре года.

Отметим, что если Антюх завершила активную карьеру еще в 2017 году, то Сильнов об уходе на спортивную «пенсию» не сообщал. После вынесенного решения все результаты, показанные пойманными на допинге атлетами с июля 2013-го, будут аннулированы.

Добавим, что за свою карьеру Антюх стала олимпийской чемпионкой в Лондоне-2012, четыре раза побеждала на чемпионатах мира и пять раз становились чемпионкой Европы. Что касается Сильнова, то он был не настолько титулованным, как соотечественница, но «золото» в Пекине-2008 ему удалось завоевать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия выступит на двух Олимпиадах и ЧМ-2002 без флага и гимна.

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