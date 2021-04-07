Украина разгромила Данию в отборе на футзальный Евро-2022: видео матча

В среду, 7 апреля, сборная Украины по футзалу, разгромившая на старте турнира команду Албании (10:3) и дважды уступившая Хорватии (2:3 и 2:7), провела очередной отборочный поединок чемпионата Европы, финальную часть которого примут в следующем году Нидерланды.

В дворце спорта «Юность» в Запорожье, при пустых трибунах, подопечные Александра Косенко играли номинально выездной матч со сборной Дании. Обменявшись забитыми мячами в самом начале первого тайма (на точный удар Педяша номинальные хозяева ответили голом Фалька), украинцы несмотря на статус явного фаворита изрядно намучились с соперником. Вратаря датчан удалось пробить в концовке первого тайма (Лебедь пробил со штрафного, и мяч после рикошета от Вейса залетел в ворота), а после перерыва «желто-синие» развили свой успех благодаря точным ударам Абакшина и Фаренюка, отпраздновав победу — 6:2 (Педяш, 5, Вейс, 17, в свои ворота, Абакшин, 21, 26, Фаренюк, 38, 39 — Фальк, 6, Хансен, 40).

Полное видео матча

Еще в одном матче группы 1 сборная Албания в эти минуты принимает лидера — команду Хорватии. После первого тайма хорваты минимально ведут в счете — 1:0.

Положение команд: 1. Хорватия — 12 очков (4 матча); 2. Украина — 6 (4); 3. Дания — 3 (4); 4. Албания — 3 (4).

Отметим, что уже завтра, 8 апреля, «желто-синие» сыграют также в Запорожье и домашний поединок против скандинавов, который должен был пройти еще 27 января. Но тогда датские власти запретили своей сборной покидать пределы страны из-за пандемии коронавируса, и УЕФА принял решение перенести игру на более поздний срок с проведением ее на территории Украины. Завершающий же матч команда Александра Косенко также сыграет на родной арене, в запорожском ДЦ «Юность», в воскресенье, 11 апреля, против Албании.

Добавим, что в финальный турнир чемпионата Европы, кроме хозяев турнира голландцев, выйдут восемь победителей групп, шесть лучших вторых команд, а также победитель плей-офф между двумя худшими вторыми сборными. В случае побед в оставшихся матчах с Данией и Албанией «желто-синие» напрямую пробьются в финальную часть Евро-2022.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Украины по футзалу вратарь Евгений Иваняк перешел в клуб «Оргхим» из Нижнего Новгорода.

Фото Футзал Украины

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