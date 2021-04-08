Евро-2020 несет потери из-за пандемии: еще один город самоустранился

Многострадальный чемпионат Европы по футболу, перенесенный из-за пандемии коронавируса с 2020-го на 2021 год и теперь намеченный с 11 июня по 11 июля в 12 городах Старого Света, похоже, понес очередную потерю.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) на официальном сайте опубликовала заявление о невозможности проведения матчей на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао со зрителями. Согласно требованиям правительства Страны Басков, фанаты могут быть допущены в случае вакцинации 60% населения региона до 14 июня либо же если показатель загруженности коечного фонда региона зараженными коронавирусом будет составлять не более 2%. В заявлении испанской федерации эти условия назвали невыполнимыми и заявили, что не будут нести ответственность за решение, которое примет УЕФА после анализа ситуации.

Еще раньше о том, что она не может гарантировать допуск даже минимального количества болельщиков на матчи Евро-2020 в Дублине сообщила Федерация футбола Ирландии. А поскольку в Союзе европейских футбольных ассоциаций хотят получить выручку от продажи билетов, то их такой вариант не устраивает.

Окончательное решение по городам-хозяевам Евро-2020 УEФА примет до 20 апреля, когда состоится заседание конгресса организации.

Напомним, что изначально турнир планировали провести в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Как известно, сборная Украины на Евро-2020 попала в одну группу с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией и проведет свои матчи групповой стадии в Бухаресте и Амстердаме. Планируется, что все три встречи на первом этапе состязаний (13 июня — с голландцами в Амстердаме, 17-го — с Северной Македонией в Бухаресте и 21-го — с австрийцами в Бухаресте) подопечные Андрея Шевченко проведут с болельщиками. «Йохан Кройфф Арена» в столице Нидерландов сможет принять до 12 тысяч болельщиков, Национальный стадион в столице Румынии — до 13 тысяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины перед стартом Евро-2020 проведет три спарринга — с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.

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