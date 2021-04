Легенду UFC избили в титульном бою: видео сенсационного нокаута

В ночь на четверг, 8 апреля, состоялся исторический для сингапурского промоушена ONE Championship вечер смешанных единоборств (ММА) One on TNT 1, впервые транслировавшийся на Северную Америку в удобное для поклонников ММА время.

В одном из главных поединков карда действующий чемпион организации 31-летний бразилец Адриано Мораеш (19 побед, 3 поражения) защищал свой титул от посягательств 34-летней легенды UFC американца Деметриуса Джонсона (30 побед, 5 поражений), который в свое время целых восемь лет удерживал пояс в наилегчайшем весе, проведя 11 (!) успешных защит титула.

Во втором раунде Джонсон по прозвищу Могучий Мышонок провел неудачную атаку и, нарвавшись на мощный джеб в голову, упал на канвас. Черный бриллиант из Бразилии бросился избивать соперника и после мощного удара коленом в голову знаменитый американец прекратил сопротивление, потерпев первое поражение после перехода в сингапурский промоушен (до этого у Деметриуса было три победы подряд). Более того, Джонсон никогда ранее не проигрывал нокаутом.

Кстати, после своей сенсационной победы Мораеш наведался в раздевалку соперника и тепло обнял поверженного Джонсона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фрэнсис Нганну в рамках UFC 260 жестким нокаутом отобрал чемпионский пояс у Стипе Миочича.

Фото ONE Championship

153

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter