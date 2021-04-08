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Спорт

Судья после матча Лиги чемпионов погнался за звездой «Боруссии» Холандом: стало известно зачем

13:02 8 апреля 2021
Октавиан Шовре и Эрлинг Холанд

Участники матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд) и некоторые сотрудники стадиона «Этихад» после финального свистка стали свидетелями довольной странной картины. Один из ассистентов румынского рефери Овидиу Хацегана догнал в подтрибунном помещении звезду немецкого клуба Холанда и попросил дать автограф (УЕФА не рекомендует судьям публично принимать подарки от игроков и просить у футболистов автографы, хотя прямого запрета нет). Несмотря на поражение, 20-летний норвежец не оказал Октавиану Шовре в просьбе, расписавшись на желтой и красной карточках судьи. Теперь же стала известна причина столь необычного поступка лайнсмена, сообщает Gazeta Sporturilor.

Как выяснилось, 47-летний Шовре (кстати, по основной профессии — юрконсульт) уже много лет помогает центру, занимающемуся терапией больных аутизмом. С 2015 года служитель Фемиды постоянно привозит с матчей футболки игроков, фото, автографы, даже флажки, с которыми он судил, и выставляет их на аукцион, передавая вырученные средства центру.

По информации издания, Шовре в Манчестере хотел также взять автограф у Пепа Гвардиолы, но пришлось ограничиться подписанными карточками восходящей звезды мирового футбола Холанда.

Сам наставник «Манчестер Сити», похоже, и не знал, что румынский рефери, работающий на матчах под эгидой ФИФА целых 17 лет, хотел заполучить его автограф.

«Мне сказали об этом эпизоде, лично я этого не видел. Может, рефери фанат Холанда, так почему бы и нет? Возможно, автограф для его сына или дочери. Я никогда не видел этого раньше, но судьи хорошо поработали. Я бы даже сказал, что судьи были великолепны, игра не была проблемной», — заявил после матча Хосеп Гвардиола.

Кстати, несколько лет назад арбитр Овидиу Хацеган (тот самый, который вместе с Шовре работал на игре «МанСити» и «Боруссии») сразу после поединка Лиги наций Германия — Нидерланды тоже неформально пообщался с топ-игроком. В перерыве игры судье сообщали, что в больнице умерла его мама, и Хацеган, дав финальный свисток, расплакался. К нему со словами утешениями подошел капитан голландцев Вирджил ван Дейк и по-отечески обнял.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Бразилии футбольный арбитр бесстыдно помочился в шорты в прямом телеэфире.

Фото gsp. ro

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