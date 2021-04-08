«Развейте мой прах над стадионом»: знаменитый футболист заговорил о смерти

Знаменитый футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер, который в прошлом году прямо во время матча рванул с поля в туалет, хочет, чтобы после смерти его прах развеяли над домашней ареной лондонского клуба.

«Хотел бы, чтобы меня похоронили на стадионе „Тоттенхэма“. Развеяли мой прах над ареной. Кроме „Тоттенхэма“, у меня нет настолько глубокой связи с Лондоном. Так что это лучшее место», — цитирует 27-летнего Эрика Дайера Evening Standard.

Напомним, что Эрик Дайер родился в Англии, но в 2001 году в вместе с родителями и пятью братьями переехал в Португалию, где его матери предложили работу по программе гостеприимства в рамках подготовки к Евро-2004. В 2010-м родные Эрика вернулись в Англию, а он остался в Португалии, где занимался в академии «Спортинга», позже дебютировав в первой команде лиссабонцев. В 2014 году «Тоттенхэм» заплатил за его переход 5 млн евро.

В 2019-м Эрик Дайер, живущий в особняке с двумя братьями и двумя собаками, играл с «горожанами» в финале Лиги чемпионов. В составе сборной Англии защитник, трансферная стоимость которого оценивается в 25 млн евро, провел 45 поединков и забил три мяча.

Эрик Дайер с одним из своих четвероногих друзей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда футбола Вирджил ван Дейк признался, что в 20 лет написал завещание.

Фото ФК «Тоттенхэм»

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