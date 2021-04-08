Вся в бриллиантах: невеста Свитолина похвасталась дорогущими украшениями

Одна из сильнейших теннисисток мира Элина Свитолина, согласившаяся выйти замуж за француза Гаэля Монфиса и получившая в подарок по случаю помолвки шикарный «Мерседес», похвасталась ювелирными украшениями.

Одесситка, заработавшая за карьеру более 20 млн долларов, предстала на снимках в Instagram в изысканном колье, сережках, с браслетом и кольцами на безымянных пальцах обеих рук.

«Обожаю эти фотографии с моей съемки с потрясающими @maximilianlondon в Дубае несколько недель назад (украинка подписала контракт с английским ювелирным домом „Максимилиан — Лондон“ и будет носить эксклюзивную коллекцию Emerald and Ruby на корте и за его пределами в течение всего сезона. — Авт.). Эта коллекция украшений — нечто особенное!» — написала Элина.

«Мадмуазель М», «Ой, шикарна, как всегда!», «Не так красиво, как твое обручальное кольцо!» — пишут подписчики.

Кстати, на руке Элины с недавних пор красуется шикарное кольцо лондонского ювелирного дома Graff с бриллиантом размером 5,5 карат стоимостью примерно 700 тысяч евро, подаренное возлюбленным.

Напомним, что после поражения в полуфинале престижного турнира в Майами Элина вернулась в Европу, где в горах отметила с Гаэлем католическую Пасху.

Элина и Гаэль

Правда, уже скоро Свитолина прилетит на родину, чтобы помочь сборной Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии (16−17 апреля в Черноморске, кстати, соседнем городе с родной для теннисистки Одессой).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии.

Фото Instagram

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