В субботу, 10 апреля, матчами в Киеве, Днепре и Чернигове стартует очередной тур украинской премьер-лиги, которую последние четыре сезона неизменно выигрывал «Шахтер».

Киевскому «Динамо», рвущемуся к завоеванию первых с 2016 года золотых медалей УПЛ, будет противостоять набравший ход «Днепр-1», который в 2021-м еще не проиграл ни одного матча (пять побед, две ничьи!), забив, в частности, в последнем туре пять мячей «Львову». При этом номинально домашнюю встречу подопечные Мирчи Луческу проведут на… «Днепр-Арене», поскольку матч соперников в первом круге по просьбе «бело-синих» состоялся на столичном «Олимпийском» и завершился победой киевлян — 2:1. Напомним, что в прошлом сезоне коллектив из Днепра на своем поле сенсационно обыграл гранда — 3:1 (тогда хет-триком отметился нынешний форвард… «Динамо» Супряга).

В предстоящем противостоянии, которое из-за перебора желтых карточек у динамовцев пропустят Попов и Кендзера, а из-за травм — Вербич и, скорее всего, уже приступивший к тренировкам Цыганков («Днепр-1» не сможет рассчитывать на Адамюка, Дубинчака и Булецу), букмекеры отдают предпочтение «Динамо». К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на выигрыш команды Мирчи Луческу принимает с коэффициентом 1,41, на ничью — 4,65, на успех парней Игора Йовичевича — 7,90.

Встреча «Мариуполя» и «Шахтера» по взаимной договоренности команд состоится на «Олимпийском» в Киеве. Ранее приазовцы (даже под названием «Металлург» и «Ильичевец») не выиграли у дончан ни одного (!) из 45 матчей чемпионата страны (41 поражение, 4 ничьи, разница мячей — 28:119). Не удивительно, что и на сей раз букмекеры не верят в команду Остапа Маркевича, которой не помогут 12 (!) футболистов, арендованных у… «Шахтера», и дисквалифицированный Мишнев. К примеру, контора «Париматч» ставки на выигрыш «Мариуполя» принимает с коэффициентом — 15,50, на мирный исход дуэли — 6,90, на выигрыш подопечных Луиша Каштру — 1,19.

С особым интересом ждут болельщики противостояния претендентов на места в еврокубках «Десны» и «Александрии», которая выиграл в Чернигове две из трех последних встреч.

В воскресенье, 11 апреля, «Заря» на стадионе «Зирка» в Кропивницком примет новичка премьер-лиги «Ингулец», который в первом круге отобрал у подопечных Виктора Скрипника два очка в Запорожье (1:1).

Еще в трех встречах игрового дня ослабленная травмами Тилля и Пердуты «Ворскла» сразится в Полтаве против «Львова», на «Арене Львов» состоится битва аутсайдеров УПЛ «Рух» — «Минай», а выдворенный решением УАФ со столичной арены имени Валерия Лобановского «Олимпик» примет «Колос» в… Коваливке.

Чемпионат Украины. 21-й тур

10 апреля (суббота)

«Мариуполь» — «Шахтер» 14:00 «Футбол 2»

«Динамо» — «Днепр-1» 17:00 «2+2»

«Десна» — «Александрия» 19:30 «Футбол 2»

11 апреля (воскресенье)

«Заря» — «Ингулец» 14:00 УНИАН

«Ворскла» — «Львов» 14:00 «Футбол 1»

«Рух» — «Минай» 17:00 «Футбол 1»

«Олимпик» — «Колос» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Динамо» — 49 очков (20 матчей);

2. «Шахтер» — 42 (20);

3. «Заря» — 35 (19);

4. «Десна» — 33 (20);

5. «Ворскла» — 31 (20);

6. «Колос» — 30 (20);

7. «Александрия» — 26 (20);

8. «Днепр-1» — 25 (20);

9. «Мариуполь» — 21 (20);

10. «Ингулец» — 19 (20);

11. «Олимпик» — 17 (19);

12. «Львов» — 15 (18);

13. «Минай» — 15 (19);

14. «Рух» — 13 (19).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Манор Соломон («Шахтер»), Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский (оба — «Десна»); 6 — Младен Бартулович («Ингулец»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Артем Громов («Заря»), Артем Бондаренко («Мариуполь»).

Отметим, что премьер-лига утвердила сроки проведения перенесенных ранее поединков чемпионата страны. Матч 1-го тура «Львов» — «Минай» состоится 21 апреля (14:00), игра 10-го тура «Олимпик» — «Заря» пройдет 28 апреля (17:00), в этот же день (в 19:00) будет сыграно перенесенное в 18-м туре дерби «Львов» — «Рух».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на последней минуте матча сломило сопротивление «Александрии».

Фото ФК «Динамо»



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