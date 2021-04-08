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Спорт

Чемпион мира по футболу третий раз стал отцом: все дети «ювелира» Гризманна родились 8 апреля

17:01 8 апреля 2021
Антуан Гризманн

Чемпион мира по футболу Антуан Гризманн, за переход которого «Барселона» в свое время заплатила 120 млн евро, третий раз стал отцом.

О появлении на свет третьего ребенка французский форвард объявил в Twitter. «Альба Гризманн, 8 апреля 2021 года в 10:24», — написал Антуан.

Поразительно, но все трое детей Гризманна появились на свет в один день! Дочь Миа родилась 8 апреля 2016-го, а ровно три года спустя, 8 апреля 2019-го, — сын Амаро. Теперь вот пришел черед малышки Альбы. Папа-ювелир!

По понятной причине Антуан Гризманн, забивший недавно гол-красавец в ворота сборной Украины, отсутствовал в четверг на тренировке «Барселоны», но уже 9 апреля он проведет полноценное занятие перед отъездом в Мадрид на принципиальную битву с «Реалом» (10 апреля, 22:00).

Напомним, что Гризманн женился на детском психологе по образованию, испанке Эрике Чоперене в 2017 году, когда у них уже подрастала дочка.

Супруга футболиста Эрика

Антуан со старшей дочерью

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Барселоны» Антуан Гризманн сделал женскую прическу.

Фото Instagram

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