Украина растерзала Данию и близка к выходу на футзальный Евро-2022: видеообзор матча

В четверг, 8 апреля, сборная Украины по футзалу, победившая накануне Данию (6:2), сделала еще один шаг к завоеванию путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который состоится с 19 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах.

На площадке дворца спорта «Юность» в Запорожье подопечные Александра Косенко, как и днем ранее, разгромили Данию (на сей раз — в перенесенном поединке) — 8:2 (Корсун, 5, Микитюк, 10, Малышко, 11, Абакшин, 12, Лебидь, 19, 26, Разуванов, 22, 38 — Годдард, 5, Скотт-Расмуссен, 11).

Напомним, что встреча должна была состояться еще 27 января, но тогда датские власти из-за пандемии коронавируса запретили своей сборной покидать пределы страны, и УЕФА назначил новую дату поединка.

Положение команд в группе 1: 1. Хорватия — 15 очков (5 матчей); 2. Украина — 9 (5); 3. Дания — 3 (5); 4. Албания — 3 (5).

В последнем поединке отборочного турнира команда Александра Косенко в воскресенье, 11 апреля, должна была сыграть в Запорожье с соперниками из Албании, которых разгромила в гостевом поединке — 10:3. Но албанцы в связи с проблемами с вылетом из аэропорта Тираны из-за коронавирусных ограничений в Украину не приедут, и судьбу матча теперь решит УЕФА (техническое поражение балканцам или новая дата игры). Напомним, что победа в последней игре гарантирует «желто-синим», которые становились вице-чемпионами Европы в 2001 и 2003 годах, путевку на Евро-2022.

Добавим, что в финальный турнир чемпионата Европы, кроме хозяев турнира голландцев, выйдут восемь победителей групп, шесть лучших вторых команд, а также победитель плей-офф между двумя худшими вторыми сборными.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по футзалу проиграла Хорватии в Осиеке и была разгромлена «клетчатыми» в Запорожье.

Фото uaf.ua

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