«Это не телефон, это какашка»: сын Тараса Степаненко в слезах вышвырнул папин «подарок из прошлого»

Футболист «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко, переехавший с семьей в новый загородный дом, вместе с женой Маргаритой разыграли самого младшего сына Мирона, которому в мае исполнится четыре года.

Супруги при детях торжественно объявили, что решили поощрить мальчика за хорошее поведение, умолчав при этом, что жаждут увидеть реакцию Мирона на «подарок из прошлого». Когда Степаненко-младший уже довольно потирал рученки, предвкушая получить обещанный телефон (понятное дело, смартфон с играми!), папа торжественно вручил ему… кнопочный аппарат. Малыш шутку не оценил и в слезах назвал подарок «какашкой». Не помогли даже мамины заверения, что там, дескать, есть все игры — и «Танки», и Brawl Stars. Видео с реакцией ребенка на вещицу из прошлого Маргарита Степаненко выложила в Instagram.

Также супруга футболиста в комментарии под видео отметила, что детство нынешних ребятишек сильно отличается от предыдущих поколений.

«По вашим просьбам. Детство детей 21-го века сильно отличается от нашего, — написала Маргарита Степаненко. — Я сегодня реально вспомнила свой телефон мечты. Раскладушка, цветной, полифония, блютус, а помните, как носили телефоны на веревке на шее? Или на поясе сбоку. А кто звонил и быстро кричал „перезвони“, чтобы вложиться в одну секунду?»

Напомним, что Тарас и Маргарита Степаненко воспитывают трех сыновей — 7-летнего Ярослава, 6-летнего Святослава и 3-летнего Мирона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена Тараса Степаненко взбудоражила сеть огненным фото.

Фото Instagram

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