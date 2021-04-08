Итальянское «проклятие» «Аякса» и голый мужик в Гранаде: видеообзоры матчей Лиги Европы

В четверг, 8 апреля, состоялись первые четвертьфинальные поединки Лиги Европы, решающую встречу которой в нынешнем сезоне примет (26 мая) польский Гданьск.

Лига Европы. ¼ финала. Первые матчи

«Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:2 (Рэшфорд, 31, Бруну Фернандеш, 90, с пенальти).

Дебютант еврокубков «Гранада», оставившая в этом году за бортом турнира «Наполи» и «Мольде», c именитым «Манчестер Юнайтед», похоже, не справится. По крайней мере, гостевой поединок подопечные Оле-Гуннара Сульшера благодаря 20-му (!) в сезоне голу Маркуса Рэшфорда и реализованному Бруну Фернандешем пенальти уверенно выиграли.

Кстати, на 6-й минуте встречи на поле стадиона «Лос-Карменес» выбежал абсолютно голый мужик с бородой, распластавшийся в чем мать родила на газоне. Рефери вынужден был приостановить игру, пока стражи правопорядка уводили незваного гостя. Нашел когда выбегать — трибуны-то пустые. Разве что по телевизору показали…

«Аякс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия) — 1:2 (Классен, 39 — Пеллегрини, 57, Ибаньес, 87). На 53-й минуте Тадич («Аякс») не реализовал пенальти.

В поединке на «Йохан Кройфф Арене» сошлись последние еврокубковые представители Италии и Нидерландов в этом сезоне, у которых было 14 (!) подряд побед в турнире на двоих (10 — у амстердамцев и 4 — у римлян).

В Амстердаме прервалась серия «Аякса», который не может снять «проклятие» домашних встреч с итальянскими клубами почти два десятилетия. После победы в декабре 2002-го над… «Ромой» амстердамцы не могут выиграть в родных стенах у представителей Апеннинского полуострова целых 11 (!) встреч (шесть ничьих и пять поражений).

«Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия) — 1:1 (Пепе, 86 — Голеш, 90+4).

Так уже совпало, что чемпион Чехии, уже выбивший из турнира британские «Лестер» и «Рейнджерс», именно на поле «канониров» потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках, уступив «Арсеналу» в рамках Лиги чемпионов-2006/2007 — 0:7.

Не в самом сильном составе прилетел в Лондон чемпион Чехии и на сей раз. Мало того, что УЕФА до окончания разбирательств отстранил от выступлений Онджея Куделу (парня, которому приписывают расисткие высказывания, после игры с «Рейнджерс» избили в подтрибунном помещении), так еще тренерский штаб гостей не мог рассчитывать на трех (!) других центральных защитников.

Тем не менее, парни из «Славии» в который уже раз проявили себя крепкими турнирными бойцами и на последних секундах вырвали ничью на «Эмирейтс». Теперь «Арсеналу» предстоит гостить в Праге, где в нынешнем еврокубковом сезоне «Славия» никому не уступила.

«Динамо» (Хорватия) — «Вильярреал» (Испания) — 0:1 (Морено, 44, с пенальти).

Волею жребия обидчику киевского «Динамо» «Вильярреалу» выпало сразится в турнире еще с одним «Динамо» — загребским, которое в 1/8 финала сенсационно одолело «Тоттенхэм» с Жозе Моуриньо во главе.

Правда, потопить «Желтую субмарину» (прозвище испанского клуба) хорватскому гранду, главного тренера которого Зорана Мамича посадили в тюрьму, оказалось не под силу. По крайней мере, на родном «Максимире».

Ответные поединки ¼ финала Лиги Европы состоятся 15 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» в домашнем матче с «ПСЖ» прервала 19-матчевую серию без поражений в Лиге чемпионов.

Фото Twitter ФК «Аякс», BRAND

31

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter