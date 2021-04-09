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Спорт

Украинка Ирина Деха стала двукратной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

8:01 9 апреля 2021
Ирина Деха

Харьковчанка Ирина Деха повторила достижение нашей соотечественницы Камилы Конотоп и стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.

На продолжающихся в Москве состязаниях 24-летняя штангистка завоевала три золотые медали в весовой категории до 76 кг и стала двукратной победительницей европейских первенств (первый триумф Ирины датирован 2016 годом в норвежском Ферде).

Выиграв соревнования в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 кг), Деха в общем зачете опередила двух россиянок — Яну Сотиеву (246 кг в сумме двоеборья; 112+134) и Анастасию Романову (243 кг; 111+132).

Напомним, что на Олимпийских игр в Рио в 2016 году Ирина Деха стала пятой, в 2017-м спортсменка выиграла Всемирную универсиаду в Тайбэе, а в 2020-м завоевала «золото» Кубка мира в Риме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Даниил Болдырев выиграл в столице России чемпионат Европы по скалолазанию.

Фото НОК Украины

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