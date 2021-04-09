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Спорт

«Безупречный рай»: чемпионка Европы Ярослава Магучих устроила прыжки в океан

14:07 9 апреля 2021
Ярослава Магучих

Вице-чемпионка мира и новоиспеченная чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих продолжает подготовку к Олимпийским играм на сборе в Португалии. Солнышко там уже припекает, так что грех не искупаться.

Во время паузы в тренировках 19-летняя красавица из Днепра махнула с компанией в один из самых живописных уголков страны — на мыс Понта да Пьедаде, где и позагорала, и в океан прыгнула, заодно поделившись счастливыми мгновениями с подписчиками в Instagram.

«Есть так много прекрасных причин для счастья», — написала украинка.

«Безупречный рай», «Афродита», «Прыгунья в высоту прыгает вниз. Вода выглядит потрясающе!», «Привезите и нам тепло», «Аж летать захотелось», «Вау, ты такая сексуальная и абсолютно великолепная леди!» — восхищаются в комментариях фоловеры.

Напомним, что в феврале Магучих установила сразу два рекорда — национальный и мировой среди спортсменок до 20 лет, прыгнув в словацкой Банска-Быстрице на 206 сантиметров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что красавица-прыгунья Ярослава Магучих поразила сменой имиджа.

Фото Instagram

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