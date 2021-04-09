Динамовец Вербич расстался с датчанкой и закрутил роман с пышногрудой моделью Playboy: фото красотки

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич, продолжающий восстановление после травмы, расстался c длинноногой датчанкой Амели Бокел, с которой долгое время жил в столице Украины после перехода в конце 2017 года из «Копенгагена», и нашел себе новую пассию.

Словенец закрутил роман с пышногрудой красоткой Альвиной Лалли, принимавшей участие в съемках для журнала Playboy, сообщает ua.tribuna.com. В своем аккаунте в Instagram девушка позиционирует себя как модель, художник и дизайнер.

Несмотря на то, что пара открыто не заявляет о своих отношениях и не делится в соцсетях совместными фото, влюбленные часто выставляют снимки с одних и тех же локаций или с одними и теми же предметами. К примеру, 17 марта, в день рождения Альвины, на фото красовался подарок от футболиста с красноречивой подписью: «Люблю тебя. Спасибо, что ты есть». Через несколько дней эти же торт и шарики появились в сторис девушки.

Судя по аккаунту красавицы в Instagram, она обожает готовить. В ее сохраненных историях можно найти десятки рецептов, в том числе традиционных украинских блюд, которые, кстати, полюбляет Вербич.

А еще Альвина Лалли не стесняется своей красоты, будоража ряды подписчиков (а их у девушки более 100 тысяч) горячими фотосессиями. Благо, показать есть что.

Напомним, что один из лидеров «Динамо» Беньямин Вербич (кстати, первый словенец в истории столичного клуба) последний раз выходил на поле в составе команды Мирчи Луческу еще 8 декабря прошлого года в матче Лиги чемпионов против «Ференцвароша». На январском сборе в Эмиратах 27-летний полузащитник получил травму и с тех пор восстанавливается.

Беньямин Вербич с бывшей девушкой Амели Бокел

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у бывшей девушки динамовца Дениса Попова роман с футболистом «Шахтера».

Фото Instagram

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