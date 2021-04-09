Олимпийскую чемпионку убил коронавирус
Прославленная венгерская спортсменка, олимпийская чемпионка Игр в Афинах-2004 по стендовой стрельбе Диана Игали скончалась в возрасте 56 лет от коронавируса, сообщает infostart.hu.
В минувший вторник бывшую спортсменку, занимавшую пост вице-президента Федерации стрельбы Венгрии, госпитализировали после ухудшившегося самочувствия, а утром в пятницу, 9 апреля, она умерла.
«Диана Игали скончалась. Нет слов. Просто слезы», — написал на своей странице в Facebook мэр городка Терекбалинт, где жила звезда спорта, Шандор Элек.
Диана Игали родилась и выросла в Будапеште в семье стрелка национальной сборной Йожефа Игали. Кроме «золота» Игр-2004 (свой триумф спортсменка посвятила отцу, умершему в 1997 году) участница четырех Олимпиад добыла также «бронзу» в Сиднее-2000. Игали была четырехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, в целом 32 раза поднимаясь на пьедестал почета мировых и европейских первенств. Звезда мировой стендовой стрельбы 22 раза становилась чемпионкой Венгрии. В 2000 году Диану Игали наградили Золотым крестом за заслуги перед Венгерской Республикой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от коронавируса умерли чемпион Европы по легкой атлетике Донато Сабиа и его отец.
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