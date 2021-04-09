Олимпийскую чемпионку убил коронавирус

Прославленная венгерская спортсменка, олимпийская чемпионка Игр в Афинах-2004 по стендовой стрельбе Диана Игали скончалась в возрасте 56 лет от коронавируса, сообщает infostart.hu.

В минувший вторник бывшую спортсменку, занимавшую пост вице-президента Федерации стрельбы Венгрии, госпитализировали после ухудшившегося самочувствия, а утром в пятницу, 9 апреля, она умерла.

«Диана Игали скончалась. Нет слов. Просто слезы», — написал на своей странице в Facebook мэр городка Терекбалинт, где жила звезда спорта, Шандор Элек.

Диана Игали родилась и выросла в Будапеште в семье стрелка национальной сборной Йожефа Игали. Кроме «золота» Игр-2004 (свой триумф спортсменка посвятила отцу, умершему в 1997 году) участница четырех Олимпиад добыла также «бронзу» в Сиднее-2000. Игали была четырехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, в целом 32 раза поднимаясь на пьедестал почета мировых и европейских первенств. Звезда мировой стендовой стрельбы 22 раза становилась чемпионкой Венгрии. В 2000 году Диану Игали наградили Золотым крестом за заслуги перед Венгерской Республикой.

Диане Игали было 56 лет

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от коронавируса умерли чемпион Европы по легкой атлетике Донато Сабиа и его отец.

Фото Getty Images

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