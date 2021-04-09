Голова Владимира на подносе: бесбашенный Шеннон Бриггс продолжил террор Кличко-младшего

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Шеннон Бриггс, которого в свое время отправил в больницу Виталий Кличко, в очередной раз с издевкой бросил вызов Кличко-младшему — 45-летнему Владимиру.

На своей странице в Instagram американец опубликовал коллаж: Бриггс предстал в образе официанта с подносом, на котором лежит голова Владимира Кличко.

«Вы звонили? Кличко, ты где? Я слышал, ты тренировался с Холифилдом. Он тебя прячет и держит в безопасности. Майк Тайсон не хочет драться, так что оставь их в покое, но мне, говядина, такое только нравится. Каждый раз, когда я проезжаю мимо вас, ребята, ставьте засовы на двери. Холифилд, я видел, как ты бежал и заперся. Вам придется застать меня врасплох», — написал Шеннон Бриггс, завершивший карьеру в 2016 году.

Отметим, что бесбашенный американец ранее не раз провоцировал Владимира Кличко. Однажды Бриггс на моторке подкараулил украинца, когда тот в американской Флориде катался на доске для серфинга. Сначала Шеннон просто оскорблял Владимира, а затем начал кружить вокруг доски Кличко, вызывая волны. В результате украинский боксер оказался в воде. «Ты пересек черту», — бросил тогда Владимир.

Хватало провокаций со стороны Бриггса и раньше. Однажды он ворвался в ресторан, где обедал Владимир и едва не устроил драку (стакан воды, вылитый на голову американца, слегка остудил его пыл), а в другой раз Шенон в спортзале запустил в Кличко-младшего ботинком.

Напомним, что Шеннон Бриггс провел на профессиональном ринге 68 боев, в которых отпраздновал 60 побед (53 из них — нокаутом!) и потерпел шесть поражений (еще один поединок завершился вничью, а еще одну встречу признали несостоявшейся).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко показал отличную форму в спарринге.

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