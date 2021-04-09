Евро-2020 пройдет с болельщиками: четыре города рискуют остаться без футбола

УЕФА официально объявил, что предстоящий чемпионат Европы по футболу, перенесенный из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год, пройдет с 11 июня по 11 июля с болельщиками на трибунах.

Как сообщает пресс-служба турнира, восемь стран-организаторов уже сообщили, что зрители будут допущены на стадионы. В Будапеште готовы принять все 100% от вместимости арен, в Санкт-Петербурге и Баку — до 50%. Бухарест, Копенгаген, Амстердам и Глазго готовы заполнить 25--33% мест на стадионах, Лондон — до 25%. При улучшении эпидемиологической ситуации эта цифра может увеличиться.

Оставшиеся города — Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин — должны до 19 апреля предоставить информацию относительно возможности принять болельщиков. После этого УЕФА примет окончательное решение о целесообразности проведении игр турнира в этих городах.

Как известно, сборная Украины на Евро-2020 попала в одну группу с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией и проведет свои матчи первого этапа в Бухаресте и Амстердаме.

Перед поездкой на турнир команда Андрея Шевченко сыграет в родных стенах три спарринга — с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дублин и Бильбао во время Евро-2020 не готовы допустить болельщиков на трибуны.

Фото uefa.com

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